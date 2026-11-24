В Комсомольске-на-Амуре автовладелец попытался взыскать с виновника аварии более 433 тысяч рублей сверх уже полученной страховой выплаты. Однако судебная экспертиза показала, что ремонт машины стоит значительно дешевле даже выплаченной страховки, сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края.

После столкновения автомобилисты оформили ДТП по европротоколу, а пострадавший получил максимальную выплату по ОСАГО — 400 тысяч рублей. Однако привлечённый им эксперт оценил стоимость восстановления автомобиля в 833,2 тысячи рублей. За недостающей суммой владелец машины обратился в суд.

Виновник аварии не согласился с такой оценкой и попросил провести судебную экспертизу. Её результаты оказались совершенно другими: рыночная стоимость ремонта автомобиля даже без учёта износа деталей составила 317,3 тысячи рублей. Получалось, что страховая выплата уже превышала размер ущерба почти на 83 тысячи рублей.

Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре не принял первоначальное экспертное заключение и полностью отказал автовладельцу в иске. Попытка оспорить решение также не принесла результата — вышестоящая инстанция оставила его без изменений.