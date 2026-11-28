В Комсомольске-на-Амуре 11 декабря пройдёт форум «Слёт городских сообществ „Вызов 100-летия“», посвящённый подготовке к вековому юбилею города, сообщает администрация Комсомольска-на-Амуре.

До празднования 100-летия Комсомольска, которое состоится 12 июня 2032 года, ещё несколько лет. Но горожан уже приглашают подумать, каким они хотят видеть свой город к этой дате. Принять участие в обсуждении может любой житель.

Форум пройдёт с 9:30 до 16:30 в технопарке «Эвристика» на улице Дзержинского, 15. Участники смогут предложить новые туристические маршруты, места для благоустройства, идеи праздников и фестивалей. Отдельно обсудят, как рассказывать о подготовке к юбилею и вовлекать в неё жителей.

Для работы организуют четыре тематические площадки: «Туристические маршруты», «Благоустройство», «События» и «Информационная политика».

По итогам встречи планируют составить единый свод инициатив и пожеланий горожан. Он станет основой дальнейшей общественной работы по подготовке к юбилею Комсомольска-на-Амуре.