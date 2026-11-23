В Хабаровске для учеников девятых классов подготовили единый опросник, который поможет выяснить их планы после окончания основной школы и спрогнозировать потребность в десятых классах, сообщает мэрия города.

Школьникам предложат ответить, собираются ли они продолжать обучение в десятом классе или поступать в колледж, какой профиль им интересен и хотят ли они остаться в своей школе либо перейти в другую. Также ребята укажут, какие предметы хотели бы изучать углублённо.

Раньше каждая школа проводила такое анкетирование самостоятельно. Теперь данные будут собирать по единому стандарту. Это позволит получить более полную картину предпочтений девятиклассников и понять, какие направления обучения будут востребованы.

Первый этап опроса пройдёт в ноябре—декабре. Он будет предварительным: окончательно определиться с дальнейшими планами школьникам предстоит в феврале — до выбора предметов для сдачи ОГЭ.

В мэрии советуют родителям уже сейчас обсудить с детьми дальнейший образовательный маршрут — продолжение учёбы в школе или поступление в колледж.