В Хабаровском крае пожизненно осуждённый заключённый колонии «Снежинка» получил ещё три года лишения свободы за нападение на сотрудника учреждения. Своё поведение мужчина попытался объяснить галлюцинациями и воздействием некой «аномальной зоны», сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Инцидент произошёл в исправительной колонии № 6 во время вывода заключённого на прогулку. Мужчина несколько раз ударил сотрудника учреждения по голове и телу. Пострадавший получил телесные повреждения, которые не причинили вреда его здоровью.

Вину в нападении заключённый не признал, сославшись на необычные обстоятельства. Однако проведённая психолого-психиатрическая экспертиза не подтвердила его версию: специалисты установили, что мужчина симулировал расстройство.

Амурский городской суд назначил заключённому три года лишения свободы за применение насилия в отношении сотрудника колонии. С учётом предыдущего приговора окончательное наказание осталось прежним — пожизненное заключение в колонии особого режима. Новый приговор пока не вступил в законную силу.