В Хабаровском крае за год обновили четыре мостовых сооружения, ещё на одном завершают реконструкцию. Работы затронули трассы в отдалённых районах и крупную транспортную развязку в Хабаровске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В краевой столице завершили первый этап реконструкции развязки на пересечении проспекта 60-летия Октября и улицы 65-летия Победы. За семь месяцев здесь обновили асфальт на путепроводе и съездах, укрепили опоры и откосы, заменили деформационные швы, ограждения и бордюры. Привели в порядок тротуары и нанесли разметку. Развязка связывает проспект с Первым микрорайоном, и после ремонта её пропускная способность увеличилась. В следующем году предстоит покрасить мостовые конструкции и ограждения.

Полностью заменили два моста на 151-м и 171-м километрах трассы Аян — Нелькан. Вместо старых конструкций построили новые опоры и пролётные строения, обустроили подходы и установили барьерные ограждения.

Обновили и переправу через озеро Мылка на дороге Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре. На участке протяжённостью более 170 метров укрепили конусы, сделали гидроизоляцию пролётного строения, смонтировали деформационные швы. Проезжую часть и подходы покрыли щебёночно-мастичным асфальтобетоном, заменили ограждения и разметку.

Ещё один объект — мост через реку Горная на 58-м километре трассы Селихино — Николаевск-на-Амуре — пока в работе. Основные конструкции уже смонтированы, уложено дорожное полотно, осталось установить металлические ограждения. Протяжённость переправы — 48,5 метра.

Работы проводят по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В 2027 году в Хабаровском крае планируют привести в нормативное состояние ещё восемь мостов общей протяжённостью 575 метров.