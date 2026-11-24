Хабаровский край возглавил общероссийский рейтинг регионов по темпам роста зарплат и денежных доходов населения, опередив Чукотку и Магаданскую область. Регион набрал 21,34 балла из 25 возможных в исследовании, которое подготовил для ТАСС профессор Финансового университета Александр Сафонов.

При составлении рейтинга эксперт учитывал динамику зарплат за первое полугодие 2026 года и денежных доходов населения за первый квартал с поправкой на инфляцию. По данным отдельного исследования РИА Новости, во втором квартале реальные доходы жителей Хабаровского края выросли на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это третий результат в стране после Чукотки и Республики Алтай, тогда как среднероссийский показатель составил всего 1,1%.

По покупательной способности населения Хабаровский край занял 16-е место среди российских регионов. Среднемесячный доход на одного жителя края составил 87,6 тысячи рублей, тогда как в среднем по стране — 76,7 тысячи рублей.

Согласно другому ноябрьскому исследованию РИА Новости, половина работающих жителей Хабаровского края получала от 53 до 121 тысячи рублей в месяц после вычета налогов. Зарплатой свыше 200 тысяч рублей могли похвастаться 7,7% работников региона при среднероссийском показателе в 7,5%.