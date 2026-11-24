Хабаровскому краю дополнительно выделят 46 миллионов рублей на бесплатные лекарства для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С учётом федеральной поддержки общий объём финансирования лекарственной профилактики сердечно-сосудистых осложнений в регионе в 2026 году достигнет 161 миллиона рублей, сообщили в правительстве края.

Хабаровский край вошёл в число 11 регионов России, которым направят дополнительные средства. Решение позволит обеспечить непрерывное лечение пациентов с высоким риском инфарктов, инсультов и других осложнений.

«Сегодня мы распределим более 600 млн рублей из запланированных ресурсов. Эти средства позволят обеспечить необходимыми лекарствами ещё 42 тысячи человек, находящихся на диспансерном наблюдении», — отметил председатель правительства России Михаил Мишустин.

В Хабаровском крае лекарственную профилактику сердечно-сосудистых осложнений уже проходят 9 937 человек. Кроме того, в нынешнем году бесплатными препаратами планируют обеспечить 2 210 пациентов с ишемической болезнью сердца, из которых на конец октября лекарства получали 1 988 человек.

По данным краевого минздрава, благодаря обновлению медицинского оборудования, совершенствованию диагностики и экстренной помощи смертность среди пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в регионе сократилась на 15%. Число острых инфарктов и инсультов достигло минимальных показателей за последние шесть лет.