В Хабаровском крае развивают производство беспилотников, электронных компонентов и систем управления для них. По оценке региональных властей, по итогам 2026 года предприятия выпустят более 300 тысяч БПЛА. Для сравнения: за прошлый год общий объём производства превысил 100 тысяч аппаратов. С работой местных предприятий ознакомился заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в ДФО Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба полпреда.

За четыре года предприятия края, работающие в рамках ТОР «Патриотическая», освоили серийное производство беспилотных летательных аппаратов. За это время выпустили более четырёх тысяч БПЛА. Сейчас производство развивается и на других площадках, в том числе на территории ТОР «Хабаровск».

«С точки зрения масштабности, организации технологии производства, количества выпускаемой продукции Хабаровский край на Дальнем Востоке занимает первое место. Производства развиваются, применяют новые технологические цепочки, внедряют новые технологии, чтобы локализовать производства до 90% здесь, на территории. Мы будем в этом вопросе помогать», — сказал Олег Кожемяко.

Он также отметил развитие гражданского направления: беспилотники могут использоваться в логистике и мониторинге, а перспективными технологиями становятся искусственный интеллект и цифровые платформы.

Один из резидентов ТОР «Хабаровск» выпускает малые беспилотники ударного и разведывательного типа. Производственная мощность предприятия составляет десятки тысяч аппаратов в месяц. С 2026 года здесь работают над новыми моделями «Велес» и локализованным БПЛА «Союз».

На производстве организован многоступенчатый контроль качества. Готовые изделия проходят испытания в камерах тепла, холода, влажности и соляного тумана. Это позволяет проверить их работоспособность в сложных погодных условиях.

Предприятие выпускает не только сами беспилотники, но и электронные компоненты, печатные платы и модули для наземных станций управления. Таким образом, часть необходимых комплектующих производят непосредственно в регионе.

По словам губернатора Дмитрия Демешина, беспилотные технологии востребованы не только в военной сфере. Дроны могут помогать в сельском хозяйстве, авиалесоохране и доставке грузов в отдалённые населённые пункты.

«БПЛА можно применять в сельском хозяйстве, авиалесоохране, а также в грузовой логистике — в частности, доставлять продукты и лекарства для жителей удалённых территорий. Для этого нужно налаживать отечественное производство дронов, прорабатывать специальные порты и увеличивать длительность автономного полёта беспилотников. В этом году мы выпустим более 300 тысяч беспилотников. Наша задача — полная локализация производства. Это и моторы, и печатные платы, и чипы», — подчеркнул глава региона.

По его словам, в крае также актуальна разработка дронов-перехватчиков для защиты мирного населения и гражданских объектов. Для совершенствования техники планируют развивать научные центры, в работе которых смогут участвовать студенты, разработчики и военные.

На предприятии-резиденте ТОР «Хабаровск» за полтора года удалось запустить серийное производство беспилотников с уровнем локализации 80%. Сейчас здесь уже выпускают печатные платы, а в перспективе намерены наладить производство двигателей. Число рабочих мест выросло в десять раз и достигло 440.

Ещё одно предприятие, которое посетил Олег Кожемяко, — АНО «Роботизированные комплексы Хабаровского края». Оно выпускает беспилотники и самоходные роботизированные платформы на гусеничном ходу. По данным релиза, в этом году здесь произведено более 47 тысяч единиц БПЛА.

Предприятие также прорабатывает выпуск новых моделей для гражданского применения. Среди возможных задач — доставка медикаментов, мониторинг лесных пожаров и помощь сельскому хозяйству.

В регионе ведётся работа над созданием научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. Его резидентами смогут стать предприятия и организации, занимающиеся выпуском беспилотников и комплектующих. Они получат возможность претендовать на гранты и субсидии для проведения исследований, сертификации и развития серийного производства.

Предполагается, что гражданские БПЛА будут использовать для поисково-спасательных работ, экологического и земельного контроля, обследования объектов ЖКХ и энергетики, доставки грузов в труднодоступные населённые пункты.

Развитие отрасли соответствует задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, на ТОР «Хабаровск» работают 130 резидентов. Они заявили инвестиции на сумму более 444,5 млрд рублей и создание 23,8 тысячи рабочих мест. Фактически в экономику региона уже вложено 414 млрд рублей, создано более 16,6 тысячи рабочих мест.