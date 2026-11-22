В Хабаровске воспитанники детских садов и школьники присоединились к зимней акции «Покормите птиц», чтобы помочь пернатым пережить холода. Дети вместе с педагогами и родителями мастерят кормушки, развешивают их во дворах и наблюдают за зимующими птицами, сообщили в управлении образования администрации города.

В детских садах малыши знакомятся с птицами, которые остаются на Дальнем Востоке зимой, узнают об их повадках и питании. Воспитатели объясняют ребятам, почему с наступлением морозов птицам становится труднее находить корм. В некоторых учреждениях кормушки разместили прямо возле окон, чтобы дети могли наблюдать за прилетающими гостями.

Особенно увлекательным занятием стало ведение дневников наблюдений. Дошкольники вместе с воспитателями записывают, какие птицы прилетают к кормушкам и как они себя ведут. Так дети не только помогают пернатым, но и учатся замечать изменения в природе.

В школах и гимназиях учащиеся самостоятельно изготовили кормушки и развесили их на прилегающих территориях. К работе присоединились и родители, помогавшие детям создавать конструкции самых разных форм и размеров. Теперь школьникам предстоит регулярно пополнять запасы корма, чтобы птицы могли находить пищу даже в сильные морозы.