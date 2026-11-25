Хабаровск занял первые места в четырёх из пяти номинаций краевого конкурса лучших муниципальных практик. Всего на региональный этап поступило 40 заявок от муниципалитетов, победителями признали 33 проекта, сообщает пресс-служба администрации города.

Городские проекты получили высокую оценку в направлениях градостроительства и развития ЖКХ, управления муниципальной территорией, продвижения её узнаваемости, а также укрепления межнационального мира и согласия.

Временно исполняющий полномочия мэра Хабаровска Денис Митрофанов вручил дипломы авторам лучших практик. Он назвал результат итогом совместной работы городских служб и заявил, что администрация намерена продолжать развивать муниципальные проекты.

Наибольшую активность в конкурсе, помимо Хабаровска, проявили Комсомольск-на-Амуре, Солнечный, Амурский, Верхнебуреинский, Вяземский и Комсомольский муниципальные округа, Хабаровский район и район имени Лазо.

Конкурс лучших муниципальных практик проводят ежегодно. Его задача — выявлять и распространять решения, которые помогают улучшать управление территориями и условия жизни людей. Для сравнения: в прошлом году на региональный этап поступило 30 заявок, победителями стали 25 проектов.

Список победителей опубликован на сайте министерства внутренней и информационной политики Хабаровского края.