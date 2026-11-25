В Хабаровске начался детско-юношеский футбольный турнир Iskra Cup, который собрал около 100 команд и более тысячи игроков из регионов Дальнего Востока и Иркутской области, сообщает пресс-служба Академии «Искра».

Соревнования продлятся до 20-х чисел декабря.

Участники представляют Хабаровский и Приморский края, Якутию, Сахалин, Амурскую и Иркутскую области. На поле выходят футболисты 2017–2020 годов рождения. Игры проходят в четырёх возрастных группах.

Первые матчи состоялись среди команд 2017 года рождения. Главный судья соревнований Андрей Остапчук отметил хороший технический уровень юных игроков и корректную борьбу на поле.

Самой многочисленной стала группа футболистов 2018 года рождения: в ней заявлены 28 команд. По словам организаторов, турнир даёт детям возможность получить игровой опыт, проверить свои силы в матчах с соперниками из других регионов и научиться справляться с напряжением соревнований.

После первых игровых дней среди заметных участников оказались хабаровская «Искра», комсомольский «Спартак», владивостокское и благовещенское «Динамо», а также «Штурм» из Артёма.

Турнир завершится в двадцатых числах декабря. Победителей и призёров наградят кубками и медалями. После Нового года в Хабаровске также планируют провести Зимнюю лигу Дальнего Востока.