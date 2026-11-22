В Хабаровске дорожные службы приступили к расчистке парковочных карманов и межквартальных проездов после мощного снежного циклона. Основные магистрали уже очищены, однако уборке оставшихся снежных валов мешают автомобили, припаркованные вдоль дорог, сообщили в администрации города.

Для ускорения работ на улицы краевой столицы вывели дополнительную спецтехнику. По поручению временно исполняющего полномочия мэра к уборке подключились машины муниципальных предприятий «Водоканал», «Тепловые сети» и «Горэлектросеть». Совместно с дорожными службами они расчищают участки, где после снегопада скопилось особенно много снега.

«Снега очень много. Мы очистили основные магистрали, теперь активно вычищаем парковочные карманы, освобождаем межквартальные проезды и убираем снежные валы», — рассказал машинист спецтехники предприятия «Горэлектросеть».

Одной из главных проблем остаются машины, оставленные вдоль проезжей части. Из-за них снегоуборочная техника не может вплотную подъехать к обочинам и полностью очистить парковочные места. Городские службы просят хабаровчан не оставлять автомобили на участках, где работают дорожники, чтобы не задерживать уборку снега.