В Хабаровске юные теннисисты из 12 городов России борются за рейтинговые очки на всероссийском турнире «Амурский утёс». Среди участников — спортсмены из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Перми, Иркутска, Владивостока, Находки, Южно-Сахалинска и других городов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На корты вышли около 60 игроков в возрасте до 13 лет. Для Хабаровска это уже третий год подряд, когда город принимает соревнования такого уровня. Турниры дают местным спортсменам возможность встречаться с соперниками из разных регионов и набирать необходимый соревновательный опыт.

«Благодаря системе турниров у нас в крае есть члены юношеской сборной России. Такие соревнования помогают местным спортсменам посоревноваться с игроками из разных городов. В таком возрасте важно получать как можно больше практики», — отметил президент федерации тенниса Хабаровского края Олег Бабий.

Главный судья соревнований Екатерина Шушкова приехала в Хабаровск впервые. Она высоко оценила условия для проведения турнира, особенно наличие крытых теннисных площадок, которые позволяют тренироваться и соревноваться зимой.

Матчи продлятся до 28 ноября. Игры проходят ежедневно с 9:00 до 18:00, вход для зрителей свободный.

Следующим крупным стартом для дальневосточных теннисистов станет первенство ДФО среди спортсменов до 15 лет. Оно состоится в Хабаровске в январе.

Впервые «Амурский утёс» провели в краевой столице в ноябре 2023 года. Тогда в турнире участвовали более 60 теннисистов из разных регионов страны.