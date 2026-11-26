Жительницу Хабаровска приговорили к 11 месяцам колонии общего режима за то, что она ударила ножом избивавшего её мужчину. Суд признал, что женщина защищалась от нападения, однако превысила пределы необходимой обороны, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Конфликт произошёл 31 мая 2026 года на почве ревности. Мужчина избил женщину, повалил её на пол, после чего продолжил наносить удары по лицу и голове. Он также с силой сдавливал ей нижнюю челюсть и не позволял подняться.

Не имея возможности иначе освободиться от физически более сильного противника, женщина ударила его ножом в туловище. Мужчина получил тяжёлое ранение.

Первоначально хабаровчанку обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Однако суд района имени Лазо, изучив обстоятельства конфликта, переквалифицировал обвинение на более мягкую статью — превышение пределов необходимой обороны.

При назначении наказания суд учёл как смягчающие обстоятельства, так и наличие у женщины рецидива преступлений. Приговор пока не вступил в законную силу.