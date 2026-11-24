В Верхнебуреинском районе Хабаровского края местного жителя признали виновным в уклонении от призыва на военную службу. За игнорирование повесток мужчине назначили штраф в размере 45 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края.

Призывник был признан годным к военной службе и не имел законных оснований для освобождения от неё. Он лично получил повестки, обязывающие его явиться в военкомат для отправки к месту прохождения службы.

Однако с 13 апреля по 28 июля 2026 года мужчина намеренно уклонялся от призыва. Когда дело дошло до суда, он полностью признал свою вину.

Верхнебуреинский районный суд учёл смягчающие обстоятельства и назначил призывнику денежный штраф. Приговор уже вступил в законную силу.