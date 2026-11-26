Житель Хабаровска попытался заработать на продаже дешёвых сигарет, однако вместо прибыли получил штраф в размере 200 тысяч рублей. Причём экспертиза показала, что содержимое пачек лишь частично имело признаки настоящего табака, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

В 2025 году хабаровчанин приобрёл через интернет 1 030 пачек сигарет без обязательной маркировки. Крупную партию он привёз в гараж, а объявления о продаже табачной продукции по сниженным ценам разместил в социальных сетях.

Полицейские задержали мужчину непосредственно во время продажи товара. Эксперты обнаружили в сигаретах измельчённые листья растений семейства паслёновых, лишь часть которых имела характерные для табака микроскопические признаки.

В суде мужчина полностью признал вину. Помимо денежного штрафа, он лишился мобильного телефона, с помощью которого занимался продажей сигарет, и заработанных на этом денег — их конфисковали в пользу государства. Изъятую табачную продукцию уничтожили, приговор пока не вступил в законную силу.