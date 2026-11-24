В Хабаровске полицейские задержали 40-летнего грузчика, подозреваемого в угоне иномарки. Владелец автомобиля лишился машины всего за несколько минут, пока находился в пункте выдачи заказов, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина припарковал автомобиль возле здания, оставил ключи в замке зажигания и не стал запирать двери. Когда хабаровчанин вернулся на парковку, машины там уже не было.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили иномарку на соседней улице в посёлке Берёзовка. Подозреваемого задержали: им оказался работник торгового центра, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и грабёж. Свой поступок мужчина объяснил желанием просто прокатиться.

Полиция возбудила уголовное дело об угоне, за который предусмотрено до пяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, автомобиль вернули владельцу.