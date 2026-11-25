25-летний житель Хабаровска лишился 60 тысяч рублей, пытаясь обменять китайские юани на российскую валюту. Он воспользовался QR-кодом, который получил по совету знакомого, однако обещанные рубли так и не поступили на его счёт, сообщает hab.aif.ru.

В полицию обратился житель Краснофлотского района. Мужчина рассказал, что хотел обменять 4,5 тысячи юаней на рубли и обратился за советом к своему знакомому. Тот предоставил ему QR-код для проведения операции, после чего хабаровчанин решил воспользоваться предложенным способом обмена.

Через мобильное приложение мужчина перевёл 4,5 тысячи юаней на указанный банковский счёт. Однако после завершения операции деньги в российской валюте ему не поступили. В результате хабаровчанин лишился личных сбережений на сумму 60 тысяч рублей и обратился за помощью в полицию.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — прокомментировал hab.aif.ru начальник УМВД России по городу Хабаровску Андрей Кокорин.