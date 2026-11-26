В Хабаровске мужчину оштрафовали на тысячу рублей за попытку пронести складной нож в здание суда. Горожанин не согласился с наказанием и попытался его оспорить, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

Инцидент произошёл на входе в Краснофлотский районный суд. На вопрос пристава о наличии запрещённых предметов мужчина ответил отрицательно, однако при досмотре ручной клади у него обнаружили складной нож. Мировой судья назначил хабаровчанину штраф за неисполнение законного распоряжения судебного пристава.

В своей жалобе горожанин утверждал, что лезвие ножа слишком короткое, чтобы считать его запрещённым предметом. Кроме того, мужчина сослался на отсутствие возможности оставить вещи в ячейке и поставил под сомнение право приставов проводить досмотр.

Железнодорожный районный суд отклонил эти доводы, пояснив, что складной нож представляет угрозу безопасности независимо от длины лезвия. Мужчина мог добровольно выложить запрещённый предмет перед входом в здание, но не сделал этого. Штраф оставили в силе, решение вступило в законную силу.