В Хабаровске пассажира такси приговорили к шести с половиной годам колонии строгого режима за попытку убийства водителя. Во время ночной поездки мужчина дважды выстрелил таксисту в голову, однако тот сумел увернуться и спастись, сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края.

Происшествие случилось в декабре 2025 года. Между пассажиром и водителем такси возник конфликт, во время которого хабаровчанин пригрозил убить собеседника. Затем мужчина достал имевшееся при нём огнестрельное оружие ограниченного поражения и с близкого расстояния произвёл два выстрела в сторону головы водителя.

Таксист успел уклониться от выстрелов и выбраться из автомобиля, благодаря чему остался жив. Во время судебного разбирательства подсудимый отрицал свою вину, однако представленные доказательства убедили суд в обратном. При этом мужчина добровольно выплатил пострадавшему 500 тысяч рублей в счёт компенсации морального вреда, что учли при назначении наказания.

Центральный районный суд Хабаровска признал пассажира виновным в покушении на убийство и назначил ему шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Осуждённый не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционном порядке. Решение пока не вступило в законную силу.