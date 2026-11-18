В Суздале команда из Хабаровского края стала победителем номинации «Разум» финала Международной лиги интеллектуальных игр «Р.И.С.К.», посвящённого событиям 1941 года. В состав команды «Стражи правопорядка» вошли пять представителей Дальневосточного юридического института МВД России имени И. Ф. Шилова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

За победу боролись 24 команды из разных регионов России, а также Казахстана, Молдовы и Узбекистана. Хабаровчане стали единственными представителями Дальневосточного федерального округа, прошедшими в финал.

Участники несколько дней изучали события первого года Великой Отечественной войны и соревновались в знаниях истории. Финал состоял из двух испытаний. Сначала команды сыграли в настольную игру «Хроники 1941», где должны были выступить в роли советских разведчиков в оккупированном городе и найти сейф с документами. Затем состоялась историческая викторина «Блиц-ринг 1941».

Путь к финалу хабаровская команда начала с победы на региональном этапе, где набрала наибольшее количество баллов. Затем она выиграла международный полуфинал, а в решающей игре показала лучший результат в своей номинации.