В Хабаровске стартовал сбор новогодних подарков для маленьких пациентов детской краевой клинической больницы имени А.К. Пиотровича. Благотворительную акцию «Чудо под ёлкой» проводит Хабаровский краевой парк, сообщает Минкультуры края.



Подарки принимают до 14 декабря по адресу: улица Ленина, 4А. Передать их можно в будние дни с 11:00 до 16:00.



Ещё одна возможность поучаствовать в акции появится 12 декабря. В 13:00 на сцене «Ракушка» в краевом парке начнётся благотворительный концерт-ярмарка «Чудо» с участием хабаровских творческих коллективов и артистов. Там же установят «Сундучок чудес», куда посетители смогут положить игрушки и подарки для детей.



После 15 декабря сотрудники парка вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся в больницу, чтобы поздравить ребят и вручить им собранные сюрпризы.