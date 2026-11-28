В Хабаровске 29 ноября состоится акция по раздельному сбору отходов «РазДельный сбор». Жителей ждут в детской библиотеке имени А. Гайдара с полудня до 14:00, сообщает МАХ Минприроды Хабаровского края.

На переработку можно принести пластик, ПЭТ-бутылки, макулатуру, отработанные батарейки, корковые пробки, металл и другие виды вторсырья.

— В стране формируется система обращения с твёрдыми коммунальными отходами, благодаря ей они становятся новым ресурсом. Всё больше людей это понимают, и ежемесячные акции по раздельному сбору отходов в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре этому способствуют, — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.

Акцию организует экологическое движение «РазДельный сбор» при поддержке краевых министерств природных ресурсов и ЖКХ, Хабаровского отделения Всероссийского общества охраны природы и детской библиотеки имени Гайдара.

Сдать вторсырьё можно по адресу: Хабаровск, Ленинградский переулок, 9.