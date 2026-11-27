На главной площади Хабаровска начали монтировать главную новогоднюю ёлку края — 18-метровую, которая по традиции станет центром праздничного городка. Вокруг неё встанут ещё 19 елей: каждую оформит один из муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба правительства края.

Праздничное пространство поделят на две тематические зоны с общей идеей. Одна из концепций, как рассказали в министерстве культуры края, — собрать вместе разные эпохи, поколения и культурные коды: при всех различиях нас объединяют общие ценности и привычка делить праздник с близкими.

На площадь уже везут снег — ради эффекта зимней сказки — и ставят ограждение будущего катка. Когда придут устойчивые морозы и на водоёмах нарастёт лёд, площадь изменится окончательно: появятся первые ледяные скульптуры, откроется центральный каток 30 на 50 метров.

Борта катка оформят в анимационном стиле — новогодними марками с героями любимых русских сказок, так что площадка станет ожившей мультипликационной историей. Это будет не просто лёд для катания, а семейная точка притяжения: прокат коньков, фудкорт, горячий чай и согревающие напитки.

Центральный фонтан превратится в галерею событий края — спортивных и культурных.

С 25 декабря на площади начнёт работу ярмарка «АмурФест.Зима» — мастера и предприниматели под брендом «Сделано в Хабаровском крае». Проект поддерживают министерство культуры и министерство туризма края в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного президентом Владимиром Путиным. В восьми тёплых домиках-корнерах — сувениры и полезные подарки. К участию зовут умельцев, хранящих традиции русских ремёсел и культуру коренных малочисленных народов, локальную гастрономию и самозанятых мастеров. Участие бесплатное, заявки принимают до 6 декабря.

Все каникулы на площади — массовые гуляния: тематические игры и интерактивы для детей и взрослых от активистов и, конечно, встреча с Дедом Морозом. Программу опубликуют на knotok.ru.