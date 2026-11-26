В районе имени Лазо Хабаровского края две соседки дошли до суда из-за хозяйственных построек, оказавшихся на спорном участке земли. Разбираться с судьбой дровяника, летнего душа, кладовой и парника пришлось служителям Фемиды, сообщили в объединённой пресс-службе судов Хабаровского края.

История началась в 2021 году, когда одна из женщин официально расширила границы своего земельного участка, присоединив к нему давно не использовавшийся проулок. Перенести забор на новую границу у собственницы возможности не было, чем и воспользовалась соседка, разместив на этой территории свои хозяйственные постройки.

Попытки решить вопрос мирным путём ни к чему не привели — соседка на контакт не шла и освобождать чужую землю не спешила. В итоге собственница обратилась в суд, потребовав убрать постройки либо перенести их как минимум на метр от границы участков.

Суд изучил документы и встал на сторону законной владелицы земли. Обжаловать решение ответчица не стала, и оно уже вступило в законную силу. Теперь дровянику, душу, кладовой и парнику всё-таки придётся сменить прописку.