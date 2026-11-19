По информации регионального минтранса, к утру 19 ноября на расчистку региональных трасс было выведено 75 единиц спецтехники. Оперативные действия позволили обеспечить движение по всем основным магистралям, связывающим населённые пункты. Дорожно-транспортных происшествий из-за погодных условий на региональных дорогах не зафиксировано. Единственным последствием стихии стала приостановка работы аэропорта в Советской Гавани: с 09:00 до 17:00 по местному времени он закрыт на приём и выпуск воздушных судов.

Глава минтранса края Владимир Каюмов акцентировал внимание на приоритете безопасности граждан.

«Службы работают круглосуточно и готовы в кратчайшие сроки ликвидировать последствия снегопада, но это требует взаимного уважения на дороге. Водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не создавать помех снегоуборочной технике. Наша общая дисциплина — залог того, что мы быстрее справимся со стихией», — подчеркнул министр.

Борьба с непогодой ведётся по всему краю. В Хабаровске за прошедшие сутки отработали 63 машины, было израсходовано свыше 80 кубометров песко-соляной смеси и вывезено более 250 кубометров снега. Утром на улицы краевого центра дополнительно вышли 40 единиц техники.

В Ванинском округе к расчистке направлений на Монгохто и Октябрьский до рассвета приступили подрядчики, МУП «Янтарь ДВ» и техника местного порта. В Советско-Гаванском округе задействовано 14 машин на улицах и дороге краевого значения. В Амурском округе и городе Амурске 4 единицы техники патрулируют улицы и подсыпают скользкие участки, при этом движение автобусов осуществляется по полному графику.

Властные структуры призывают жителей по возможности воздержаться от дальних поездок, соблюдать скоростной режим, а пешеходам — не находиться вблизи деревьев и ненадежных конструкций. При возникновении экстренных ситуаций следует обращаться по номеру 112.