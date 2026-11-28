В Хабаровске накануне Дня матери губернатор Дмитрий Демешин посетил Перинатальный центр имени профессора Г. С. Постола и поздравил женщин, которые недавно стали мамами. Среди них — жительницы Хабаровска, Николаевска-на-Амуре и Ульчского района, сообщает МАХ главы региона.

Демешин в перинатальном центре. Фото: Max канал Демешин

Во время встречи губернатор рассказал об изменениях, которые должны упростить оформление первых документов ребёнка. В частности, свидетельства о рождении планируют выдавать непосредственно в перинатальном центре — перед выпиской.

«В первые дни после рождения малыша мама должна быть рядом с ребёнком, а не ездить по ведомствам за документами. Поэтому организуем в Перинатальном центре выдачу свидетельств о рождении непосредственно перед выпиской», — сообщил Дмитрий Демешин.

Получить первый документ ребёнка здесь смогут не только жительницы Хабаровского края, но и женщины из других регионов, которые приезжают рожать в Хабаровск.

Особенно важна такая возможность для мам из отдалённых районов края. После родов им предстоит дорога домой, а для покупки авиабилета необходимо свидетельство о рождении ребёнка.

Губернатор также напомнил, что 2027 год в Хабаровском крае объявлен Годом семейных ценностей и традиций.

«Хотим, чтобы в нашем регионе становилось больше счастливых семей, родители чувствовали заботу, а дети росли в любви и благополучии. И мы будем делать всё необходимое, чтобы это осуществилось», — заявил Дмитрий Демешин.