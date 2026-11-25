erid: 2W5zFGrdjES

На фоне допуска российских атлетов на международные соревнования жители Дальнего Востока стали чаще интересоваться спортивными событиями и смотреть прямые трансляции резонансных первенств. Как подсчитали аналитики МегаФона на основе обезличенных данных, с октября трафик на сайт телеканала «Матч ТВ» подскочил сразу в 1,5 раза. При этом интерес к новостям данной тематики на различных профильных ресурсах увеличился на 11%.

Тема спорта не оставила равнодушным никого из жителей дальневосточных регионов. Этой осенью специалисты оператора зафиксировали рост интереса среди всех возрастных категорий. Наибольшую динамику телесмотрения показала молодёжь. Школьники 14-17 лет в октябре нарастили трафик на 109% по сравнению с сентябрем, а молодые люди 18-24 лет — на 135%. Абоненты 25-34-лет увеличили передачу данных на 71%, а жители страны 45-54 лет стали смотреть баталии в сети на 61% чаще.

Мужчины следят за спортивными событиями чаще женщин почти в 7 раз. Хотя осенью интерес женщин к трансляциям турниров вырос на 54%.

Один из самых высоких темпов динамики в октябре специалисты зафиксировали у телеканала «Матч ТВ», на котором проходят трансляции международных и российских соревнований: показатель увеличился на 56% по сравнению с сентябрем. Также в топе по росту популярности «Спортс», «Чемпионат.com» и «РБК Спорт»

В целом жители Дальнего Востока стали чаще интересоваться не только спортивным, но развлекательным, общественно-политическим контентом ТВ-каналов в сети. В топ сайтов по итогам октября вошли «Муз-ТВ», «Смотрим» («Россия 1», «Россия 24», «Россия К») и НТВ.

Реклама. Рекламодатель ПАО «МегаФон» ИНН 7812014560