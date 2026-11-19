За шесть месяцев работы муниципальный центр «СВОи люди» в Хабаровске зарекомендовал себя как ключевой инструмент поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Учреждение предоставляет комплексную помощь: от юридических консультаций и содействия в оформлении льгот до решения вопросов социальной адаптации и улучшения жилищных условий, сообщили в пресс-службе городской администрации.

С момента открытия специалисты приняли более 500 обращений и провели свыше 300 личных встреч. Временно исполняющий полномочия мэра Хабаровска Денис Митрофанов подчеркнул значимость проекта.

«Мы получили обратную связь от граждан, которая подтверждает правильность решения по созданию городского центра поддержки участников СВО и их семей».

Ярким примером эффективности работы центра стала история участника СВО Юрия Нестреляя. Вернувшись в Хабаровск в 2024 году после лечения и протезирования, он продолжил службу в военкомате, но столкнулся с трудностями при оформлении парковочного места для инвалида.

«Я начал обращаться в различные инстанции, подавал заявления, взаимодействовал с управляющей компанией, однако решение вопроса затягивалось», — поделился ветеран.

После обращения к директору центра Максиму Траханову проблема была решена за две недели благодаря налаженному взаимодействию с городской администрацией.

«Сотрудники центра очень отзывчивые, грамотные, юридически подкованные. Они не просто консультируют, а помогают людям разобраться, как воспользоваться положенными по закону мерами поддержки и добиться конкретного результата», — отметил Юрий Нестреляй.

Максим Траханов, возглавляющий центр, являющийся депутатом городской думы и сам имеющий опыт участия в СВО, акцентировал внимание на необходимости системного подхода.

«Необходимо подключать депутатский корпус, специалистов жилищно-коммунального хозяйства, управляющие компании, чтобы совместно выработать механизм организации парковочных мест для участников специальной военной операции, получивших ранения. Важно, чтобы такие вопросы решались системно, а ветераны могли пользоваться необходимой инфраструктурой без трудностей», — заявил он.

По его словам, за время работы учреждение накопило практический опыт, позволяющий эффективно координировать действия различных ведомств.

Главная миссия центра, по словам Максима Траханова, заключается в практическом сопровождении.

«Основная задача центра — не просто проинформировать человека о существующих мерах поддержки, но и помочь ему воспользоваться ими на практике. Важно разъяснить порядок получения помощи, при необходимости подготовить пакет документов и направить заявителя в нужную организацию. Люди приходят с разными вопросами, и наша задача — сделать так, чтобы каждый получил необходимую поддержку».

Специалисты помогают разобраться в федеральных, краевых и муниципальных программах, готовят документы и сопровождают заявителей до получения результата.