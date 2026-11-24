В Хабаровском крае до 2030 года планируют обеспечить новым жильём 6 250 человек, проживающих в аварийных домах, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ход расселения ветхого фонда и готовность региона к зиме оценил заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько, сообщили в министерстве ЖКХ Хабаровского края.

Во время рабочего визита в Хабаровск замминистра посетил новый жилой комплекс из пяти многоквартирных домов, построенных за год. К началу 2027 года здесь отпразднуют новоселье 859 человек, чьё прежнее жильё признали аварийным после 1 января 2017 года. Заселение квартир уже началось.

К настоящему времени в Хабаровском крае расселили более 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Региональная программа на 2025–2030 годы предусматривает предоставление переселенцам ещё 104,69 тысячи квадратных метров жилой площади.

Другим пунктом рабочего визита стала котельная на улице Мельничной в микрорайоне Красная Речка. Она обеспечивает теплом и горячей водой 124 многоквартирных дома и 15 социальных учреждений. За последние два года здесь заменили три котла стоимостью 58,3 миллиона рублей и модернизировали насосное оборудование.

На совещании с представителями краевого правительства и руководителями муниципалитетов также обсудили прохождение отопительного сезона, в том числе недавнюю аварию на тепломагистрали ТМ-15 в Хабаровске.

«В целом считаю, что край готов к прохождению отопительного периода, но ни в коем случае расслабляться нельзя», — подчеркнул заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько.