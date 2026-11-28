В Хабаровском крае мерами поддержки при подключении домов к газу воспользовались уже 3127 абонентов. Только в 2026 году льготы по президентской программе догазификации получили более 1500 жителей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены две меры помощи: региональная компенсация до 200 тысяч рублей и федеральная субсидия до 100 тысяч. Если человек имеет право на обе выплаты, их можно получить одновременно. Таким образом, общая сумма поддержки может достигать 300 тысяч рублей.

На помощь могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, участники СВО и члены их семей, многодетные и малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами, инвалиды I группы. Региональная компенсация также доступна пожилым гражданам и одиноко проживающим инвалидам II группы — независимо от дохода.

Деньги разрешается направить на проектирование и подключение к газораспределительной сети, прокладку внутренних сетей, покупку и установку оборудования: котла, водонагревателя, плиты, счётчика.

Чтобы получить поддержку, необходимо подать заявку на догазификацию и заключить договор на подключение дома к газу. После этого можно обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства, МФЦ или подать заявление через региональный портал Госуслуг.

При этом доведение газопровода до границ участка проводится бесплатно в рамках президентской программы. По данным АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», с начала года к газу подключили более 1800 домовладений. Всего за время реализации проекта газ впервые пришёл в дома 4900 семей края.

Меры поддержки позволяют компенсировать не только расходы на подключение, но и покупку оборудования, необходимого для перехода на газовое отопление.