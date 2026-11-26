В Хабаровске продолжается расчистка улиц после снегопадов, особое внимание уделяют остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам. За минувшие сутки с городских дорог вывезли более 250 кубометров снега, сообщили в администрации Хабаровска.

В уборке города задействовали 53 единицы спецтехники. Для борьбы с гололёдом использовали 15 кубометров песко-соляной смеси.

Утром 26 ноября на улицы краевой столицы вышли 27 машин. В течение дня планируется очистить автобусные карманы, посадочные площадки и пешеходные переходы на улицах Серышева, Узловой, Световой, Аксёнова, Вологодской, Халтурина, Суворова, проспекте 60-летия Октября, а также на Краснореченской — от Калараша в сторону Ленина.

Кроме того, на улицах Пушкина, Станционной, Пионерской, Шевчука, Павла Морозова, Квартал Моряков-Амурцев и Даниловского запланированы расчистка проезжей части и вывоз снега. Автомобилистов просят не оставлять машины на обочинах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.