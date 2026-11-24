В Хабаровском крае в 2026 году провели 12 крупных туристических фестивалей при государственной поддержке. Их посетили более 18 тысяч человек, включая иностранных гостей, сообщили в министерстве туризма края.

Самым массовым праздником стал гастрономический фестиваль «День Пельмень», который прошёл 4 ноября в Комсомольске-на-Амуре и собрал 10 тысяч участников. За один день гости приобрели около 1 300 порций пельменей и полтонны полуфабрикатов.

Около 800 человек посетили «Рыба-Фест» в Бикинском округе, куда приехали в том числе туристы из Китая. В селе Полётном района имени Лазо в 13-й раз состоялся славянский фестиваль «Солнцеворот» с хороводами, народными ремёслами и конкурсом по приготовлению драников.

«Фестивали дают гостям повод приехать в район, увеличивают спрос на питание, сувениры и услуги местных предпринимателей, а жителям обеспечивают доступный досуг рядом с домом», — отметила министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева.

Государственную поддержку также получили День морской капусты в Ванинском округе, «Разгуляй» в Вяземском округе, «Народная рыбалка на Амуре» в Николаевском округе и другие праздники. Развитие событийного туризма продолжится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».