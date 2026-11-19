С начала 2026 года в Хабаровском крае обеспечена безопасность 440 жилых помещений: в них смонтировано 1244 автономных пожарных извещателя (АПИ). Масштабная кампания реализуется благодаря региональной программе, по которой муниципалитеты получают ежегодные субсидии от правительства края по поручению губернатора Дмитрия Демешина на закупку и монтаж оборудования, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В первую очередь современные датчики дыма устанавливаются в домах социально незащищённых групп населения: многодетных семей, родственников участников специальной военной операции и граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Параллельно с техническим оснащением жилого фонда сотрудники противопожарной службы региона ведут масштабную просветительскую деятельность. За отчётный период проведено свыше 30 тысяч профилактических акций, в ходе которых специалисты вручили жителям более 45 тысяч памяток и листовок; организовали около 40 тысяч индивидуальных бесед; провели инструктажи по пожарной безопасности в 5,7 тысячи частных домов и 17 тысячах квартир.

Для охвата отдалённых территорий задействована специализированная агитационная машина краевого центра пропаганды пожарно-спасательного дела. С помощью громкоговорящей связи она курсирует по населённым пунктам, транслируя правила безопасности, раздавая информационные материалы и предоставляя жителям возможность получить персональные консультации.