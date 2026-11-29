Жители Хабаровского края в возрасте до 35 лет смогут бесплатно освоить навыки создания контента в рамках медиачелленджа «Вызов принят» нацпроекта «Молодёжь и дети». Начинающие авторы будут выполнять творческие задания и перенимать опыт популярных блогеров, сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Каждые три дня участникам предлагают новое испытание: снять и смонтировать короткий видеоролик, сделать фотографию, написать публикацию или по-своему обыграть популярный интернет-тренд. Задания помогут научиться придумывать интересные заголовки, подбирать удачные кадры и удерживать внимание аудитории.

По итогам каждого испытания определят трёх победителей, которые получат подарки. Помимо выполнения заданий, участники смогут смотреть эфиры с блогерами-миллионниками, посвящённые развитию социальных сетей.

Присоединиться к конкурсу можно до 15 декабря на цифровой платформе «Россия — страна возможностей». Для этого необходимо зарегистрироваться и заполнить короткую анкету, после чего откроется доступ к каналу проекта в мессенджере MAX. Жители края старше 35 лет также могут выполнять задания, но вне конкурса.