В Хабаровском крае за 13 лет специалисты Государственного юридического бюро бесплатно помогли 79 тысячам граждан. Ещё около 50 тысяч человек получили консультации по правовым вопросам, сообщили в министерстве цифрового развития и связи края.

В учреждении помогают разобраться в семейных, жилищных, трудовых и социальных спорах. Юристы также оказывают помощь при составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов, необходимых для защиты прав граждан.

Особое внимание уделяют жителям отдалённых населённых пунктов и социально уязвимым категориям населения. Только с начала 2026 года специалисты бюро более 100 раз выезжали в районы края, где проводили бесплатные приёмы граждан.

«Мы помогаем людям найти выход из конкретных жизненных ситуаций, будь то отказ в назначении пособия или угроза потери жилья. Особенно важно, что мы доезжаем до самых отдалённых сёл, где у жителей зачастую нет другой возможности получить бесплатную консультацию», — рассказали в Государственном юридическом бюро края.

Обратиться за правовой помощью можно непосредственно в подразделения бюро, по телефону 8 (4212) 340-240, а также через сайты ub27.ru и mfc27.ru. Учреждение работает с 2013 года и финансируется из краевого бюджета.