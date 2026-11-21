Еврейская автономная область и Республика Беларусь утвердили дорожную карту сотрудничества на 2027–2031 годы. Один из ключевых проектов — создание в регионе центра сервисного обслуживания белорусской техники, сообщает МАХ «ЕАО — территория действий».

Договорённость предусматривает открытие центра на базе компании РТЦ. Предприятие уже согласовало сотрудничество с Минским автомобильным заводом (МАЗ) и Минским тракторным заводом (МТЗ). С холдингом «Амкодор» планируется взаимодействие в дилерском формате. В ближайшее время представители холдинга должны приехать в ЕАО, чтобы обсудить детали.

Ещё одно направление — организация маршрута доставки белорусских товаров в Китай через территорию автономии. Для этого предполагается задействовать Транссибирскую магистраль и мостовой переход Нижнеленинское — Тунцзян. Также стороны изучают возможности сотрудничества с крупными маркетплейсами и логистическими операторами.

ЕАО подготовит перечень потребностей на 2027–2028 годы в карьерной, сельскохозяйственной, коммунальной, дорожной, пассажирской, пожарной и медицинской технике белорусского производства. Регион также обозначит востребованные продовольственные товары. Беларусь, в свою очередь, представит коммерческие предложения и варианты финансирования закупок.

В дорожную карту включили и проекты в других сферах. Беларусь выразила готовность участвовать в модернизации систем водоснабжения и водоотведения ЕАО, в том числе очистных сооружений и коллекторов, а также в проектировании социальных, культурных, спортивных и сельскохозяйственных объектов.

Предусмотрены совместные культурные и образовательные проекты: Дни культуры ЕАО пройдут в Беларуси в 2028 году, белорусской культуры — в автономии в 2029-м. Стороны также намерены работать над фильмом об истории региона, развивать туристические обмены и контакты между учебными заведениями и молодёжными организациями.

Кроме того, Биробиджан получил статус города-побратима Первомайского района Минска и Бобруйска. Инвестиционное агентство ЕАО начнёт сотрудничать с Белорусской универсальной товарной биржей, чтобы помочь региональным компаниям выйти на белорусский и международные рынки.

Российскую делегацию на заседании рабочей группы возглавила губернатор ЕАО Мария Костюк, белорусскую сторону представил министр культуры Республики Беларусь Марат Марков. Следующую встречу рабочей группы планируют провести в 2027 году в Биробиджане.