В Хабаровском крае завершилась уборочная кампания. По предварительным итогам, аграрии собрали больше картофеля, овощей и кукурузы, чем годом ранее, сообщает пресс-служба правительства региона.

Урожай картофеля вырос на 6%, овощебахчевых культур — на 5%, кукурузы на зерно — на 50%.

Всего зерновые культуры убрали с площади 5,8 тысячи гектаров. В хозяйствах намолотили 13 тысяч тонн пшеницы, овса, ячменя и кукурузы. Сои собрали более 53 тысяч тонн, картофеля — свыше 90 тысяч тонн, овощебахчевых культур — 34,8 тысячи тонн.

К зиме сельхозорганизации и фермеры также заготовили 16,5 тысячи тонн грубых и 19,5 тысячи тонн сочных кормов для крупного рогатого скота.

На результаты повлияла и государственная поддержка. В 2026 году на техническую модернизацию агропромышленного комплекса направили 93,45 млн рублей. Шестнадцати аграриям за счёт краевого бюджета компенсировали 49% лизинговых платежей за приобретённую технику. Хозяйства получили 123 единицы оборудования, в том числе 21 трактор и 20 комбайнов.

Ещё более 76 млн рублей направили на поддержку агротехнологических работ, элитного семеноводства, производства зерновых, картофеля и овощей, а также страхование посевов.

Обеспечение продовольственной безопасности — одна из задач, которую ставит Президент России Владимир Путин.