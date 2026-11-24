В Хабаровском районе два человека погибли в результате столкновения внедорожника Mitsubishi Pajero с грузовиком КамАЗ. Ещё один участник аварии получил травмы и был госпитализирован, сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.

Трагедия произошла 24 ноября в 14:41 на 14-м километре автодороги «Обход села Красная Речка — село Казакевичево». По предварительным данным, водитель внедорожника, который двигался со стороны Хабаровска, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. После удара обе машины оказались в кювете.

Водитель и пассажир Mitsubishi Pajero погибли на месте происшествия. Водителя КамАЗа с травмами доставили в краевую клиническую больницу № 1. Личности участников аварии пока не установлены.

В Госавтоинспекции отметили, что до происшествия дорожное полотно было обработано противогололёдными материалами. На месте ДТП работают сотрудники районной Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства трагедии выясняются.