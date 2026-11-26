В Хабаровске произошло возгорание электропроводки в здании общественного питания, из которого самостоятельно вышли десять человек. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Возгорание произошло в подсобном помещении кафе на улице Индустриальной. Огонь повредил электропроводку в электрощитовой на площади двух квадратных метров.

Справиться с огнём удалось при помощи огнетушителя ещё до прибытия пожарных подразделений. Никто из людей не пострадал.

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрировали десять пожаров, шесть из них — в жилом секторе. Чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края за прошедший день не зарегистрировано.