На расширенном заседании правительства Хабаровского края губернатор Дмитрий Демешин потребовал наполнить культуру новым содержанием — через живые инициативы людей, поддержку юных дарований и выработку собственного культурного кода территории. Открывая разговор, он отнёс культуру к личным приоритетам главы региона: именно она задаёт духовно-нравственные ориентиры и делает край притягательным и для своих, и для приезжих, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

«Можно развивать лес, золото, экономику, инвестиции, но если нас не заденет за живое, если в жизни не появится смыслов — а их даёт именно культура, — то никакие деньги и замощённые улицы не дадут главного: содержания», — сказал Дмитрий Демешин.

Министру культуры и главам районов он адресовал прямой посыл: опираться не на распоряжения, а на предложения самих жителей — писателей, художников, творческих коллективов.

«Культура не растёт по приказу. Она растёт там, где хватает смелости двигать новые идеи. Идеи людей, которые здесь живут и понимают в этом больше чиновников», — заявил губернатор.

Профильный министр Дмитрий Кузнецов доложил цифры: сеть культуры края — 648 учреждений. Отрасль обновляется по нацпроекту «Семья», запущенному по инициативе президента России Владимира Путина. Регион — первый в ДФО по объёму музейного фонда и числу читателей библиотек; посещаемость культурно-массовых событий по итогам 2026 года ожидается на уровне 23,8 млн.

Отдельный блок — поиск и рост юных талантов. В крае работают 39 детских школ искусств и две Школы креативных индустрий; готовится стройка нового здания краевой детской школы искусств в Хабаровске. Заметно заявили о себе проекты для одарённой молодёжи — первый Дальневосточный детско-юношеский фестиваль-конкурс патриотической песни «Время петь!», региональный этап вокального конкурса «Родники. Дальний Восток» и другие.

Этого, по словам Демешина, мало: талантливые ребята из всех — даже самых глухих — уголков края должны чаще выезжать на фестивали и конкурсы, видеть разные территории и обмениваться опытом. В поездках по районам губернатор, по его словам, постоянно встречает одарённых детей, которым надо помогать расти. Задача уже на осень следующего года — большой окружной фестиваль юных талантов, дальневосточная «Юрмала»: собрать лучших исполнителей макрорегиона и вывести их на федеральный уровень.

Ещё одна тема — собственная идентичность края. Демешин рассказал, что недавно подарил Владимиру Путину книгу сказок коренных малочисленных народов Хабаровского края, изданную в 1990-х, — она вызвала у президента живой интерес. Таких ярких культурных продуктов должно быть больше.

«Нам не хватает единого культурного кода Дальнего Востока и Хабаровского края. Думайте, главы муниципалитетов. Часть этого кода — вы и ваши люди. Давайте соберём сборник лучшего, что есть в наших районах», — подчеркнул губернатор.

По президентскому нацпроекту и федеральным программам в 2026 году в крае открыли четыре модельные библиотеки, оснастили шесть музеев и три театра; в 2027-м регион получит из федерального бюджета ещё почти 168 млн рублей — на три модельные библиотеки и шесть детских культурно-просветительских центров. В этом году завершён капремонт Центра славянской культуры в Комсомольском районе и музея в Чегдомыне (Верхнебуреинский район); продолжается ремонт кровли Дома культуры в Николаевске-на-Амуре и краеведческого музея в Бикине. Началось обновление Ванинской районной детской школы искусств и кинотеатра в Чегдомыне. По краевой программе капремонта в этом году идут ещё девять муниципальных учреждений культуры.

Идёт проектирование нового здания краевого музыкального театра и стройка Дальневосточного художественного музея в Хабаровске; реконструируется ДК «Судостроитель» и ремонтируется ДК «Строитель» в Комсомольске-на-Амуре.

Итог обсуждения Демешин свёл к сравнению: культура края — алмаз, которому нужна качественная огранка.

«Отрасль у нас крепкая, как алмаз, но бриллиантом ещё не стала. Хорошая огранка — это учреждения, театры, музеи, которые мы строим и восстанавливаем. А главное — чистота бриллианта, то есть содержание самого культурного процесса. Оно зависит от вашей креативности и смелости. Тогда мы станем культурным центром Дальнего Востока — не потому, что больше построим, а потому, что у нас будет интересно жить», — резюмировал губернатор.