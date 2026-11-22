В Солнечном округе Хабаровского края на горнолыжном комплексе «Холдоми» стартовали соревнования Кубка России по сноуборду в дисциплине «параллельный слалом-гигант». На склон вышли более 300 участников, среди которых опытные спортсмены, мастера спорта и молодые сноубордисты, сообщил глава округа Сергей Семёнов в своём MAX-канале.

Соревнования открылись 22 ноября и собрали спортсменов разного уровня подготовки. Участникам предстоит продемонстрировать скорость и мастерство прохождения трассы в одной из самых зрелищных дисциплин сноуборда. Параллельный слалом-гигант предполагает одновременный спуск двух спортсменов по соседним трассам с прохождением установленных ворот.

Проведение Кубка России стало важным событием для спортивной жизни Солнечного округа. По словам Сергея Семёнова, соревнования такого уровня привлекают внимание к горнолыжному комплексу и помогают развивать зимние виды спорта в Хабаровском крае. Глава муниципалитета также отметил, что сам увлекается горными лыжами и сноубордом, поэтому особенно рад возможности принимать профессиональных спортсменов.

Сергей Семёнов поблагодарил организаторов соревнований, Министерство спорта России, краевые власти и руководство «Холдоми» за подготовку турнира. Он пожелал участникам успешных заездов, честной борьбы и выступлений без травм. Кубок России на «Холдоми» продолжит знакомить зрителей с мастерством ведущих сноубордистов страны.