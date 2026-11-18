В Хабаровском крае за девять месяцев 2026 года добыли более 27 тонн золота — на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие итоги работы горнодобывающих предприятий подвели в региональном правительстве.

Основной объём составило рудное золото — почти 23 тонны. Ещё более 4,2 тонны пришлось на россыпную добычу.

Предприятия, работающие с драгоценными металлами, перечислили в консолидированный бюджет края свыше 52,4 млн рублей налоговых доходов. Это на 64% больше, чем за девять месяцев прошлого года.

Добыча ведётся в 12 муниципальных образованиях края. К числу территорий, где получают драгоценные металлы, после тестового запуска горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении добавился Нанайский округ.

Всего в отрасли работают 63 предприятия: 59 занимаются добычей драгоценных металлов, ещё четыре — цветных. В горнодобывающей сфере занято более 17 тысяч человек.

Сейчас в крае реализуют 16 крупных инвестиционных проектов, связанных с освоением месторождений, модернизацией и строительством производственных объектов. Среди перспективных инициатив — создание горно-обогатительного комбината на месторождении Чульбаткан в районе имени Полины Осипенко, сообщает пресс-служба регионального правительства.