В Хабаровском крае в Ванинском районе 38-летняя женщина перевела мошенникам около 7,15 млн рублей, поверив обещаниям дохода от инвестиций. Общение с незнакомцем началось в чате знакомств, а закончилось кредитом и потерей всех вложенных денег, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

Мужчина предложил женщине зарабатывать на бирже и рассказал о выгодных вложениях и высоких процентах. По его совету она установила на телефон приложение якобы торговой площадки. В течение месяца потерпевшая четыре раза покупала акции и переводила деньги со своих банковских счетов на созданную в приложении платформу.

Когда женщина попыталась вывести средства, приложение потребовало специальный код. После неудачной попытки ей снова позвонил знакомый из чата и убедил, что для сохранения счёта необходимо оплатить страховку. Женщина оформила кредит и перевела деньги.

Затем с ней связался человек, представившийся специалистом техподдержки. Он попросил продиктовать новый пин-код. Женщина сделала это дважды, после чего ей сообщили, что код неверный, а счёт заблокирован. Вывести деньги она уже не смогла.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас устанавливают причастных к преступлению.

В полиции напоминают: предложения гарантированного высокого дохода от незнакомцев в интернете должны насторожить. Не стоит устанавливать приложения по их ссылкам и сообщать кому-либо коды подтверждения, даже если собеседник представляется сотрудником службы поддержки.