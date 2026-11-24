В Комсомольском районе мужчине с инвалидностью первой группы отказали в предоставлении необходимых средств реабилитации из-за отсутствия постоянной прописки в регионе. Добиться положенной социальной помощи ему удалось только после вмешательства надзорного ведомства, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчина уже длительное время живёт в селе Новоильиновка и имеет временную регистрацию. Его проживание в населённом пункте подтвердила и местная администрация. Однако Комсомольский центр социальной поддержки населения отказался поставить гражданина на учёт, поскольку у него не было постоянной регистрации в крае.

Чтобы восстановить права мужчины, районная прокуратура обратилась в суд. Там рассмотрели представленные доказательства и официально подтвердили факт постоянного проживания заявителя на территории Хабаровского края. Решение уже вступило в законную силу.

После этого мужчину поставили на учёт в центре социальной поддержки населения и заказали необходимые ему средства реабилитации. Прокуратура продолжит контролировать ситуацию до тех пор, пока сельчанин не получит положенные ему изделия.