В Хабаровском крае за 23 ноября сотрудники Госавтоинспекции выявили 12 водителей с признаками опьянения, в том числе отказавшихся от медицинского освидетельствования. Половину нарушителей остановили в Хабаровске, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

За минувшие сутки в крае зарегистрировали одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим. В результате столкновения автомобилей травмы получил один человек. Всего инспекторы выявили 252 нарушения правил дорожного движения.

Особое внимание полицейские уделяли безопасности пешеходов. За сутки к ответственности привлекли 13 автомобилистов, которые не уступили дорогу людям на пешеходных переходах. Из них 11 нарушений зарегистрировали в Хабаровске.

Ещё 17 водителей сели за руль, не имея водительских удостоверений либо будучи лишёнными права управления. Пятерых таких автомобилистов остановили в краевой столице. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и быть особенно внимательными на зимних дорогах.