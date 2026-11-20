В Комсомольске-на-Амуре из-за сильного снегопада перекрыли выезд из города по Орловскому шоссе. Десятки автомобилей застряли в снежных заносах, а на наиболее сложных участках дорог дежурят сотрудники ДПС, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Снегопад серьёзно осложнил движение транспорта в городе Юности. На проблемных участках инспекторы помогают автомобилистам выбраться из снежного плена, откапывают застрявшие машины и выталкивают их на расчищенную дорогу. Кроме того, полицейские регулируют движение, чтобы не допустить образования крупных заторов.

Особенно сложная ситуация складывается во дворах, куда ещё не успела добраться снегоуборочная техника. Там автомобилисты помогают друг другу самостоятельно: выталкивают соседские машины, делятся лопатами и буксировочными тросами. По данным Госавтоинспекции, в снегу застряли уже десятки автомобилей.

Водителей призывают соблюдать дистанцию, выбирать безопасную скорость и использовать зимние шины. При поездках по городу необходимо учитывать состояние дорог и возможные задержки движения. Сотрудники ДПС продолжают дежурить на наиболее сложных участках.