В соединениях и воинских частях ВВО завершается подготовка к началу зимнего периода обучения, сообщили в пресс-служба ВВО. Вся техника округа прошла сезонное обслуживание: специалисты заменили технические жидкости и проверили системы обогрева боевых машин и казарм, адаптировав их к суровым морозам.

Готов и личный состав: военнослужащие получили зимнее вещевое имущество, прошли инструктажи по безопасности на открытом воздухе и отработали на практике запуск двигателей при экстремальных температурах. Для занятий на полигонах подготовлены пункты обогрева. Особое внимание уделили навыкам эвакуации машин при застревании в снегу.

По оценке командования, войска ВВО полностью готовы к несению службы и выполнению задач по предназначению в условиях низких температур Забайкалья и Дальнего Востока.