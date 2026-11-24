В Хабаровском крае водитель Toyota попытался оправдать серьёзное ДТП неожиданным поведением собаки в салоне автомобиля. По словам мужчины, питомец отвлёк его от дороги, из-за чего машина выехала на встречную полосу, однако суд этот довод не принял, сообщили в пресс-службе судов Хабаровского края.

Авария произошла в августе 2025 года на трассе между Комсомольском-на-Амуре и Амурском. Водитель Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Honda. В результате водитель второй машины получил травмы, которые эксперты оценили как вред здоровью средней тяжести.

Амурский городской суд лишил виновника аварии водительских прав на полтора года. Мужчина счёл наказание слишком суровым и подал апелляцию. В жалобе он объяснил, что собака неожиданно начала активно вести себя в салоне, отвлекла его внимание и помешала вовремя среагировать на дорожную обстановку.

Однако переложить ответственность на четвероногого пассажира не получилось. Суд напомнил, что водитель обязан постоянно контролировать автомобиль и учитывать любые обстоятельства, способные помешать безопасному движению. К тому же мужчина не предпринял никаких действий для возмещения вреда пострадавшему автомобилисту. Наказание в итоге оставили без изменений — ближайшие полтора года водителю придётся ходить пешком.