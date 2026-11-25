Девять ветеранов СВО представляют Хабаровский край на всероссийском «Кубке Защитников Отечества», который проходит с 24 по 28 ноября в Калуге. За медали борются более 300 участников из 67 регионов России — победители и призёры межрегиональных турниров, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.

В состав краевой команды вошли Евгений Шнайдер, Вячеслав Нагаев, Иван Атутов, Владимир Парусына, Евгений Стриков, Виталий Елин, Иван Новоселов, Роман Бондаренко и Владимир Сарницкий. Каждый выступит в своей спортивной дисциплине. Все девять участников прошли классификацию и получили допуск к соревнованиям.

Программа Кубка охватывает несколько видов спорта. Ветераны соревнуются в пулевой стрельбе, стрельбе из лука, настольном теннисе, пауэрлифтинге и волейболе сидя. Также в расписании — шоудаун (настольный теннис для незрячих и слабовидящих) и спортивное метание ножа.

Калужский турнир завершает двухлетний цикл межрегиональных соревнований, которые в 2025–2026 годах прошли во всех восьми федеральных округах. С 2023 года состоялось 15 таких мероприятий — два всероссийских и 13 межрегиональных. В них приняли участие более двух тысяч ветеранов боевых действий, получивших военные травмы при выполнении задач СВО.

Для участников Кубок — возможность не только побороться за награды, но и проверить себя в состязании с сильнейшими спортсменами страны.